Morawiecki o PO: Musimy ich przepędzić, za linię Odry

- Oni chcą wpuścić sobie wszystkich, niech wpuszczają, ich sprawa, ich suwerenne państwo. Ale nas do niczego nie mają prawa zmuszać i do niczego nas nie zmuszą. Nawet jeśli będzie Tusk, Merkel, von der Leyen, Weber i kogo tam sobie jeszcze do pomocy wezmą. Nie zgodzimy się na to, bo jesteśmy państwem suwerennym - zapewniał.