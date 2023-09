Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego

- Rada Ministrów wskazuje na to, że wszelkiego rodzaju zapowiedzi decyzji o relokacji, czy te 10 punktów, które w tym momencie ogłosiła Ursula von der Leyen, to w gruncie rzeczy zachęta dla przemysłu handlu ludźmi, bo tak to trzeba w istocie określić - powiedział we wtorek Jarosław Kaczyński.