Morawiecki o Orbanie: rząd węgierski musi być jednoznaczny w potępieniu tego, co dzieje się w Ukrainie

Pieniądze z KPO. "Najpóźniej maj"

Podczas środowej konferencji prasowej pojawił się też temat środków unijnych z Krajowego Programu Obudowy. - Nie mam obaw o to, czy pieniądze z KPO trafią do Polski, ponieważ to jest pewne. To coś co wynegocjowaliśmy - zapewnił Morawiecki.