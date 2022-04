Wojna w Ukrainie. To już nie tylko Orban. Skandaliczne słowa szefa węgierskiej dyplomacji [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 42. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W Hostomlu pod Kijowem trwają poszukiwania 400 mieszkańców. Według lokalnych władz zostali oni zabici przez Rosjan, którzy przez miesiąc okupowali to miasto. Ambasador Ukrainy na Węgrzech została w środę wezwana do węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powiedziano jej, że ukraińscy przywódcy powinni przestać obrażać Węgry. Tymczasem premier Wielkiej Brytanii nagrał skierowane do Rosjan przesłanie. "Wasz prezydent jest oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych. Ale nie mogę uwierzyć, że działa w waszym imieniu" - mówił po rosyjsku Boris Johnson. Śledź relację Wirtualnej Polski.