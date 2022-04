Budapeszt: zniszczona wystawa o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Skandaliczne hasła negujące inwazję

"Wstyd na cały świat"

Jedna z mieszkanek Budapesztu nie ma wątpliwości, że ślady po pozostawionych wlepkach sugerują, że to hasła wymierzone w Ukrainę. – Wygląda to na rosyjską propagandę zrobioną węgierskimi rękami. Brak wystarczającego wsparcia dla Ukrainy i antyukraińskie nastroje to wstyd na cały świat. Pamiętaj proszę o jednym, nie wszyscy tacy jesteśmy – mówi mieszkanka Budapesztu.