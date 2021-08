Morawiecki o Afganistanie: Zrobiliśmy to, co trzeba

Premier zaznaczył, że w jego ocenie polski rząd zrobił wszystko, co w jego mocy, by zapewnić bezpieczeństwo Polakom w Afganistanie. - My zrobiliśmy to co trzeba było zrobić w tym momencie żeby chronić zdrowie i życie naszych obywateli ale także obywateli Afganistanu którzy pracowali z nami - stwierdził Mateusz Morawiecki.