Polska dziennikarka w Afganistanie ofiarą hejtu. "Talibowie znajdą cię i zabiją"

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co robi polski rząd w kwestii naszych afgańskich współpracowników oraz ich rodzin, które znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, to jest kpina. To nie tylko niewywiązanie się z naszego moralnego obowiązku, ale hańbienie honoru Wojska Polskiego - mówiła Jagoda Grondecka w programie WP Newsroom. W ten sposób komentowała decyzję rządu o przyznaniu 45 wiz humanitarnych Afgańczykom, którzy wspierali polski kontyngent w prowincji Ghazni.