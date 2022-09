Morawiecki nie wytrzymał. "Rząd nie pozwala sobie pluć w twarz"

Szef rządu odniósł się także do kwestii KPO i postawy opozycji w tej sprawie. - Negocjujemy z KE Program Odbudowy, oni głosują przeciw temu w Sejmie po to, żeby potem móc szukać dziury w całym. Nie przejmujcie się, my i tak te pieniądze prędzej czy później dostaniemy. Ale pokazuje to jak działa nasza opozycja, jak działa zwłaszcza Platforma Obywatelska. Czy to jest jeszcze partia jakichkolwiek polskich interesów? - pytał premier. Jak dodał: "platforma obcych interesów, platforma niemieckich interesów - to na pewno".