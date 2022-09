Politycy PiS rzucili się na Macrona. Poszło o jedno zdanie

W ubiegłym tygodniu w Paryżu był premier Mateusz Morawiecki. - Znaczną część czasu poświęciliśmy sytuacji na Ukrainie. Mówiłem o tym, co my widzimy z naszej perspektywy i także prosiłem, zwracałem się do pana prezydenta o jak najpilniejsze dostawy broni, o wzmocnienie finansowego wsparcia dla Ukrainy, co wiemy doskonale, że państwo, które jest w stanie wojny musi polegać na swoich sojusznikach - mówił Morawiecki po tej wizycie.