Morawiecki wystąpił w TVP ze specjalnym oświadczeniem

Zapewnił także o dwóch rzeczach, które były poza zasięgiem jego poprzedników i większości rządów po 89. roku. - Dla nas zawsze najważniejsze będą polskie rodziny, dzieci i seniorzy. A także, bez względu na to, jakie kryzysy przyjdą do Polski z zewnątrz – a w trzech ostatnich latach było ich sporo – to państwo polskie weźmie je na siebie. To dzięki Prawu i Sprawiedliwości Polacy mają dziś obniżony wiek emerytalny, bezrobocie jest najniższe w historii, a pieniądze, zamiast do kieszeni mafii VAT-owskich, płyną do budżetu i stamtąd do kieszeni zwykłych obywateli. Płyną one do tysięcy gmin na lokalne inwestycje - wymieniał premier.