Kluczowa zmiana od września. Sondaże wskazują na znaczący trend

Jeżeli przyjrzymy się wykresowi poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, to największe poparcie zanotowała w badaniu przeprowadzonym pomiędzy 18-20 sierpnia 2023. To był jedyny sondaż, w którym KO mogło liczyć na 31,2 proc. respondentów. PiS miało wówczas 34,5 proc., Trzecia Droga 9 proc., Konfederacja 7,8 proc., a Lewica 7,1 proc. Z naszego wykresu wynika, że był to też sondaż, w którym Lewicę popierało najmniej badanych.