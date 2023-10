"Koniec, brakuje mi słów". Poszło o plakaty Łukasza Mejzy

"Łukasz Mejza lepiej by zrobił, gdyby pieniądze przeznaczył na leczenie dzieci a nie na banery. Ktoś, kto nie szanuje przestrzeni miejskiej nie szanuje też mieszkańców. Tak to odbieram i takie mam zdanie. Drodzy mieszkańcy prosimy o sygnały gdzie one są abyśmy mogli zrobić porządek, nie ma zgody na zaśmiecanie miasta, ZERO TOLERANCJI dla takich działań. To musi zniknąć !!! Udostępniajcie ten post i piszcie gdzie to jeszcze wisi!!!" - zaapelował Kubicki.