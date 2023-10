Czytelniczko i Czytelniku - idźcie na wybory. Wasz głos może zadecydować o przyszłości Polski

Wiele wskazuje na to, że w niedzielę wszystko rozstrzygnie się w subtelności. Trudno wyciągać jednoznaczne wnioski z zalewu wszechobecnych sondaży. Te wskazują trend, ogólne preferencje, ale nikt nie jest teraz w stanie przewidzieć wahnięć, a to one decydować będą o ostatecznym układzie sił. Te, w niektórych przypadkach zależne nawet od jednej dziesiątej procenta, mogą być skrajnie różne.