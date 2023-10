"Można oddać komisji". PKW mówi, co można zrobić z kartą do referendum

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przekazała, że to wyborca podejmuje decyzję, w którym głosowaniu chce uczestniczyć. Czy we wszystkich, czy tylko w niektórych. Osoba, która nie chce wziąć udziału w którymś z głosowań, musi to zgłosić komisji, a ta powinna to odnotować.