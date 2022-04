Morawiecki dla niemieckich mediów: obecne sankcje nałożone na Rosję nie działają

- Sankcje nałożone przez kraje zachodnie są bardzo, bardzo słabe i nie zadziałały. To jest fakt. Najlepszy tego dowód, to sprawdzian kursu walutowego rubla. Rubel jest teraz silniejszy, niż był przed rozpoczęciem wojny. Miażdżące sankcje to jedyna rzecz, która może teraz zmienić pozycję Putina i Kremla - przekazał premier Mateusz Morawiecki w piątkowym wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD. Na antenie szef polskiego rządu odniósł się również do kwestii rozmów europejskich przywódców z prezydentem Władimirem Putinem.