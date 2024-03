Mogą zaatakować NATO? Szojgu ogłasza powstanie nowych rosyjskich armii

Maciej Korowaj podkreśla, iż nie ma co popadać w trwogę na rosyjskie hasła. Siły, o których wspomniał Szojgu, są równoważone przez osiem dywizji NATO-wskich (cztery polskie oraz po jednej z USA, Niemiec, Wlk. Brytanii, Francji). - My zawsze zapewniamy, że NATO jest sojuszem defensywnym. Rosjanie to wykorzystują, grając strachem i niepewnością, prowokując reakcje na różne incydenty. Uważam, że do tej gry należy wprowadzić element nieprzewidywalności reakcji Sojuszu - podsumowuje.