Mocne słowa Julii Przyłębskiej. Jest reakcja. "Nie mamy pani płaszcza i co pani nam zrobi?"

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska skrytykowała wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i nazwała go "rażącym naruszeniem prawa". W programie "Newsroom WP" prof. Renata Mieńskowska-Norkiene przypomniała, że wyrok ten uderza w tzw. sędziów-dublerów, którzy zasiadają TK. Zdaniem ETPC naruszają oni prawo do rzetelnego procesu. - Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest to po prostu sytuacja chaosu prawnego. TK ustami Julii Przyłębskiej mówi, że nie zamierza respektować elementarnych zasad, na które się umawialiśmy w ramach UE i Rady Europy. To powiedzenie polskim obywatelom: nie jesteście chronieni i ja do tego przyłożę rękę - podkreśliła prof. Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozwiń