Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Pierwszy etap plebiscytu na finiszu

W 2022 roku odbywa się 7. edycja plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Chociaż uczestnicy konkursu na zgłaszanie swoich propozycji mają czas do 8 listopada, to już teraz mówi się o kilku słowach, które mają największą szansę na wygraną. Co oznacza essa, slay i Gilbert? Kreatywność młodych osób zaskakuje.