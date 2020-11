Młodzieżowe Słowo Roku. "Julka" nie wygra konkursu

Słowo "Julka" często jest zgłaszane do tegorocznej edycji Młodzieżowego Słowa Roku. W komunikacie podkreślono, że w sytuacji, w której wyśmiewane "julki" są bite na ulicach nie może zwyciężyć "słowo wyśmiewające czyjeś poglądy". W ten sposób kapituła konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku powołała się na regulamin. Przypomniano, że z tego samego powodu w zeszłym roku plebiscytu nie wygrało słowo "p0lka", które wyśmiewało poglądy.

Młodzieżowe Słowo Roku. Czym jest plebiscyt?

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z projektem "Słowa klucze" w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych".