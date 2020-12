Młodzieżowe Słowo Roku 2020. Takiej decyzji nikt się nie spodziewał

Młodzieżowe Słowo Roku 2020. Co to jest?

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt. Co roku (od 2016) jest organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z projektem Słowa klucze w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Chodzi o wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodzieży słów, określeń lub wyrażeń. Wcale nie muszą to być nowe słowa, ani slangowe. Nie muszą być to też słowa najczęściej używane przez młodych ludzi.