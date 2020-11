Skoczów. Ma dopiero 18 lat i już na koncie co najmniej kilka ukradzionych samochodów

Powiązane kradzieże

Najpierw na ulicy Schodowej w Skoczowie skradziono motorower. Niedługo potem został on odnaleziony przy ulicy Rzecznej w Dębowcu. Niestety okazało się, że z sąsiadującej z tym miejscem posesji tym razem„zniknął” volkswagen golf. Niedługo potem, z domu przy ulicy Nad Stawem w Gumnej doszło do kradzieży portfela z dokumentami oraz kartami płatniczymi...

W trakcie policyjnego dochodzenia wyszło na jaw, że nastolatek jest również odpowiedzialny za kradzież audi, które zniknęło we wrześniu w Skoczowie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw, usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem.

Seryjny złodziej ze Skoczowa

18-latek tym razem trafił prosto za kraty, bowiem sąd tymczasowo aresztował go na okres 3 miesięcy. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Sprawa jest rozwojowa, bowiem jak się okazuje, kradł on samochody nie tylko na terenie powiatu cieszyńskiego, ale również w Sosnowcu, Żywcu i Bielsku-Białej. Grozi mu do 5 lat więzienia.