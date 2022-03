Misja Kaczyńskiego i Morawieckiego w Kijowie. Pokazano pierwsze zdjęcie z wyjazdu

Głos zabrał kilka też sam Morawiecki, pisząc na Facebooku: "[...] jedziemy do Kijowa, by pokazać Ukraińcom naszą solidarność. 'Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę'. Tak 14 lat temu mówił ś.p. Lech Kaczyński w stolicy Gruzji, Tbilisi, podczas rosyjskiej inwazji na ten kraj. Jego wizyta zmieniła wtedy percepcję tej wojny, a wielki akt odwagi dodał ducha Gruzinom i jest do dziś wspominany na całym świecie. Udajemy się tam w porozumieniu z Unią Europejską, a o wizycie poinformowani są przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen":