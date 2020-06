Mirosław Piotrowski - program wyborczy na wybory 2020. Zadba o bezpieczne jutro

Mirosław Piotrowski to polityk, historyk, wykładowca i europoseł. Jest też założycielem i prezesem partii Ruch Prawdziwa Europa i to z jej ramienia startuje w wyborach prezydenckich 2020. "Wierzę w to, że fundamentem zdrowego społeczeństwa i silnej ojczyzny w Europie jest jej bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne" - mówi kandydat.