Ministrowie trafią do więzienia. Ustawa Mariusza Kamińskiego uderzy w rząd i 830 tys. Polaków

Statuetka i moneta z wizerunkiem Stefana I Świętego - taki prezent dostał premier podczas spotkania na Węgrzech. Ale informacja o podarunku trafiła do rejestru korzyści PKW już po 30-dniowym terminie. Niedługo taki błąd może kosztować Morawieckiego karę więzienia.

Ale jest jedna, ważna nowość. To zapis przewidujący karę pozbawienia wolności do lat pięciu. Za co? Właśnie za zgłoszenie po terminie darowizny, stanowiska lub sponsorowanego wyjazdu. Dlatego w myśl nowych przepisów Morawiecki mógłby trafić do więzienia.