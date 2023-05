Minister po powrocie z Islandii: rozmawialiśmy z ludźmi, którzy pamiętają Tuska

Przydacz o Tusku

- Jestem delikatnie mówiąc zdumiony, że człowiek, który był premierem przez kilka lat, nie wie, jak układa się budżet. To nie są tysiące. To duże pieniądze, które muszą zostać w jakiś sposób zaplanowane. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi "Już, od jutra to zróbmy", to chyba kompletnie nie wie, jak działa państwo polskie. Budżet będzie realizowany od przyszłego roku i w ramach tej działki budżetowej będą pieniądze przeznaczone na 800 plus - komentował Marcin Przydacz.