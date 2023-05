Wieczorne telefony i straszenie prokuraturą przez sędziego z nominacji Ziobry

Sędzia się tłumaczy

"Wyborcza" skontaktowała się z sędzią Klisiem. Sędzia przyznał, że nie pozwoli, by ktoś naruszał dobre imię instytucji sądu, któremu prezesuje. Tłumaczył, że chciał przekazać znajomemu psycholożki, by przekazał mu dowody przeciwko psycholożce, jeżeli takie posiada. Straszył go prokuraturą, jeżeli takich dowodów nie ma. Powiedział, że powiadomił policję, że kobieta może być szantażowana. Twierdzi, że znajomy kobiety był w rozmowie z nim niegrzeczny, a on sam dzwonił jedynie z dobrej woli.