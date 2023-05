Andrzej Duda zwrócił się do Karola III. Złożył mu propozycję

- Pan prezydent wystosował list gratulacyjny do króla Karola III z uwagi na dzisiejsze wydarzenie, w którym znalazło się także zaproszenie do odwiedzenia Polski już w tej nowej roli, bo musimy pamiętać, że król Karol, jeszcze jako książę Walii, odwiedzał wielokrotnie Polskę i liczymy, że do takiej wizyty dojdzie - powiedział Przydacz.