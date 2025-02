Dziennikarze WP nominowani do nagrody im. Mariusza Waltera

Do Nagrody Głównej za Osobowość Medialną Roku zostali nominowani: Karolina Lewicka z radia TOK FM, Jakub Sobieniowski z "Faktów TVN" oraz Agnieszka Szydłowska z Radiowej Trójki.

Dariusz Wieczorek 19 grudnia 2024 roku poinformował o złożeniu rezygnacji, co miało związek z artykułami Wirtualnej Polski. Kontrowersje dotyczące ujawniali Patryk Słowik i Paweł Figurski.

Do jednej z nich doszło na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy to szefowa związku zawodowego poinformowała ministra nauki o nieprawidłowościach, do których według niej dochodzi na uczelni, prosząc o zachowanie anonimowości. Mimo tego minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi.