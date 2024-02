Mięso u Rydzyka? Stanowcza reakcja restauracji

Menu w Środę Popielcową

Restauracja, którą sprawdzono pod kątem przestrzegania postu, została założona przez fundację Tadeusza Rydzyka. To właśnie do niej w dużej mierze przychodzą turyści, którzy odwiedzają Toruń, by zwiedzić kościół wybudowany przez dyrektora Radia Maryja. W tym roku w dniu Środy Popielcowej wypadały dodatkowo Walentynki. Czy jednak można było z tej okazji skosztować mięso właśnie w tym lokalu? Okazało się, że obsługa była nieubłagana.