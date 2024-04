Miesiące miodowe koalicji dobiegają końca? [OPINIA]

Wybory samorządowe mają swoje specyfikę. Mimo to wyniki, zwłaszcza do sejmików, są dla KO zdecydowanie poniżej oczekiwań. Demobilizacja części elektoratu to ważny sygnał dla partii Donalda Tuska. Cokolwiek miał na myśli premier, mówiąc o przyspieszeniu, musi ono nastąpić, ponieważ wybory do Parlamentu Europejskiego już za pasem. I będą miały dla KO oraz samego Tuska duże znaczenie - oddadzą realne, ogólnopolskie, społeczne emocje zdecydowanie bardziej niż wybory samorządowe.