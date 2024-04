"Kaczyński z pewnością odetchnął z ulgą". Mastalerek komentuje wynik wyborów

Donald Tusk chciał zniszczyć Lewicę i to mu się udało. Do końca mamił ich wizją wspólnych list, by na końcu się z tego wycofać, więc w efekcie nie byli przygotowani do samodzielnego startu. A finalnie Tusk ich nie wziął, aby pokazać, że są na "musiku" i zrobią słaby wynik. Tak się też stało. Ale skoro Tusk idzie na lewo, to po co mu Lewica.