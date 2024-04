Mastalerek ostro o doradcy prezesa PiS. "Żartuje pan ze mnie?"

Wybory w Warszawie rozstrzygnięte przed pierwszą turą?

Prezydencki minister odniósł się też do wyniku wyborów prezydenckich w Warszawie. - Wybory w Warszawie rozstrzygnęły się przed wyborami, kiedy Hołownia zdecydował nie wystawiać kandydata i nawiązał deal z Trzaskowskim. Trzaskowski zrobił taki sam wynik, jak Platforma Obywatelska i Trzecia Droga pół roku temu, tylko nie zmobilizował wyborców. Szymon Hołownia do dziś nie rozumie, co się stało. Rafał Trzaskowski wykorzystał Hołownię, jego naiwność i to, że nie ma doświadczenia w wyborach - mówił Mastalerek.