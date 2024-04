Będzie rekonstrukcja rządu? Tusk ogłosił plany

Dodał, że w jego ocenie "PiS może mówić o klęsce, a nie porażce". - Jeśli chodzi o odbieranie władzy PiS-owi to 11 do 5, a nie 8 do 8. Z mojego punktu widzenia, nie będę udawał, że jest to porażka. Dla mnie ten wyniki jest motywacją i potwierdzeniem tego, co stało się 15 października - stwierdził.