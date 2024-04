Partia Hołowni uderza we flagowy projekt Tuska. W Sejmie spór o "babciowe"

Marszałek Sejmu w odpowiedzi na pytanie dziennikarza WP przyznał, że nie wie, czy dojdzie do spotkania liderów w tym tygodniu. - Jeśli mnie pan zapyta, czy [spotkanie – red.] wydarzy się do środy, to powiem, że chyba raczej nie, bo już bym o tym wiedział. Czy do czwartku? Wydaje mi się, że już bym o tym wiedział. W piątek? Nie umiem odpowiedzieć - stwierdził Szymon Hołownia.