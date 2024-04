W Lewicy kipi. Pretensje i dyskusja o przywództwie za zamkniętymi drzwiami

Dojdzie do zmiany liderów?

Oficjalne głosy nawołują do "wyciągania wniosków", ale nikt wprost nie chce mówić, czy ktokolwiek odważy się wezwać do dyskusji o zmianie liderów. - Nie chcę odpowiadać na pytanie, czy konieczna jest zmiana przywództwa. Ci liderzy, którzy stoją na czele, mają swoje zasługi. Udało się skonsolidować lewicowe środowiska, co pozwoliło nam wejść do Sejmu. Jesteśmy częścią rządu, co jest również ich zasługą. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Katarzyna Kotula.