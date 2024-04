Grupa oburzonych w większości zagłosowała na PiS. Kubeł zimnej wody na głowę Donalda Tuska

- Do wyborów koalicja rządząca nie zaproponowała nic mądrego, więc tak to wygląda. Rządzący zajęli się walką o pigułkę "dzień po", przepychankami w komisjach śledczych, a realnego problemu nie potrafią rozwiązać - mówi Wirtualnej Polsce Stanisław Barna, rolnik z okolic Choszczna w województwie zachodniopomorskim. To jeden z liderów rolniczych protestów. Uczestniczył w rozmowach z premierem oraz ministrem rolnictwa.