W KO stawiają na projekt "Trzaskowski 2025". Ale ostatecznie zdecyduje Tusk

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie mają wątpliwości, że notowania Trzaskowskiego są mocne i niekwestionowane. Ale zdają sobie sprawę, że ostatnie słowo będzie należało do Donalda Tuska. - Ten wynik pokazuje, że Rafał Trzaskowski nie tylko jest liderem, jeśli chodzi o zaufanie wśród polityków, ale również potwierdził swoje wysokie poparcie. To daje mu szansę do startowania na najważniejsze funkcje w państwie, w tym również na funkcję prezydenta - mówi nam Dariusz Joński.