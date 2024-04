Biejat może walczyć o Pałac Prezydencki. "Jest jedną z kandydatek"

Jak informowaliśmy w WP, Rafał Trzaskowski jest wewnątrz Koalicji Obywatelskiej wskazywany jako najbardziej naturalny kandydat na prezydenta. Prezydent Warszawy, pytany o to w poniedziałek rano, unikał konkretnej deklaracji. - Koncentruję się na tym, co tu i teraz, a co będzie z półtora roku, to się dopiero okaże. Nigdy tego nie wykluczałem i nie wykluczam, ale teraz koncentruję się na Warszawie - podkreślił prezydent stolicy.