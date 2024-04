"Tylko Czarzasty przegrał". Miller nie gryzie się w język

Leszek Miller w gorzkich słowach skomentował wynik Lewicy w wyborach samorządowych. - To jest klęska, i to wieloczłonowa, ale nie wywoła ona żadnego poruszenia i głębszej analizy; jak ja znam ludzi, którzy dzisiaj kierują Lewicą to tam nie będzie żadnych refleksji - stwierdził były premier.