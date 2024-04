Duży Pałac dla Rafała Trzaskowskiego [OPINIA]

To zaś oznacza, że Trzaskowski umocnił swoją pozycję w wyścigu o fotel po prezydencie Andrzeju Dudzie. Ciężko sobie dziś wyobrazić scenariusz, o którym mówiono jeszcze kilka dni temu, że w samej Koalicji Obywatelskiej rękawicę Trzaskowskiemu po "nominację" rzuci np. Radosław Sikorski. Wątpliwe też, by po dobrym wyniku prezydenta stolicy zastąpić w roli faworyta do Pałacu Prezydenckiego chciał go Donald Tusk.