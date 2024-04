Tusk zaorał Lewicę [OPINIA]

Jeśli ktoś nie ma powodów do radości - no może poza naprawdę dobrym wynikiem Magdaleny Biejat w Warszawie - to jest to Lewica. Ona poniosła sromotną klęskę, i to nawet jeśli pamięta się, że akurat ta formacja - przynajmniej od czasów nieboszczki SLD - wielkich sukcesów w samorządach nie miała. I nawet nie chodzi o to, że straciła niemal jedną czwartą swoich wyborców, ale także o to, że w sejmikach Lewicy już niemal nie będzie. Do tego radykalny przekaz tej partii został zdecydowanie zanegowany.