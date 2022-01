Mieli przemycać ludzi przez granicę. Akcja Straży Granicznej

Według ustaleń grupa przestępcza działała od września 2021 roku do stycznia bieżącego roku na terenie woj. podlaskiego oraz między innymi w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu. Członkowie grupy nielegalnie organizowali przekraczanie granicy państwowej z Białorusią obcokrajowcom, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego wjazdu do Unii Europejskiej.