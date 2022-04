Miedwiediew "odleciał". Grozi atakami na Ukraińców poza granicami kraju

Przywołanie postaci Sudopłatowa przez byłego rosyjskiego prezydenta można rozpatrywać jeszcze w jednym kontekście. Po II wojnie światowej stał on na czele tajnego laboratorium, w którym testowano trucizny pod kątem ich przydatności do zamachów. Nasuwa to skojarzenia z atakami na byłych agentów Aleksandra Litwinienkę, Siergieja Skripala oraz opozycjonistę Aleksieja Nawalnego.