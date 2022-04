Okrucieństwo rosyjskiej armii. "Gorszy sort, swołocz i bestie"

W tych miejscach, gdzie są popełniane zbrodnie, dowódca czy to batalionu, czy dywizji, jak sobie nie radzi, mówi do żołnierzy: "Rozpier***cie wszystko do gołej ziemi". I to robią, bo mają zgodę. Na nic nie patrzą, na nikogo się nie oglądają. To dowódca za to odpowiada. Jak każe zrzucić bombę termobaryczną na szpital albo na szkołę, to wykonają rozkaz. Nie mają żadnych zahamowań.