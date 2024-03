Podkreślił, że jeśli oddziały francuskie pojawią się w Ukrainie, to ich zniszczenie będzie priorytetem dla armii Rosji. "Dla kogutów z francuskiego przywództwa będzie to równoznaczne z gilotyną. Zostaną pocięci na kawałki przez wściekłych krewnych i przedstawicieli opozycji, którym powiedziano, że Francja nie jest w stanie wojny z Rosją. A dla innych niespokojnych idiotów w Europie będzie to dobra lekcja" - stwierdził współpracownik Putina, powtarzając rosyjską propagandę.