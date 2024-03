Polacy ocenili Hołownię. Spadek poparcia w nowym sondażu

Kontrowersyjna decyzja Hołowni

W ostatnich tygodniach Szymon Hołownia "podpadł" niektórym grupom społecznym w Polsce, przekładając debatę na temat aborcji na 11 kwietnia, po wyborach samorządowych. Marszałek Hołownia w jednej z wypowiedzi powiedział, że ma świadomość, iż jest za to krytykowany. - Zobaczycie 11 kwietnia, czy warto było poczekać na to, co było, choć może trochę mniej emocji, a może więcej rozmowy o tym, o czym rzeczywiście te ustawy są - powiedział.