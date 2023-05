Miedwiediew atakuje Muska. Mówi też o "nikczemnej Polsce"

- Twitter ugiął się pod Departament Stanu (USA) i chachłami (rosyjskie, obraźliwe określenie na Ukraińców - red.). Zrobił to samo, co z Trumpem. Elon najwyraźniej nie poradził sobie z zadaniem, niestety - powiedział Miedwiediew, odnosząc się do zapowiedzi Muska, że uczyni z Twittera portal absolutnej wolności słowa.