Miedwiediew się ośmieszył. Musk nie może być prezydentem USA

Miedwiediew dodał w swoim wystąpieniu, że USA doświadczają upadku władzy, która "przechodzi w ręce państwowe". - To już naprawdę nie jest śmieszne. To jest przerażające - oceniał. Stwierdził, że Rosji nawet nie obchodzi już, kto jest prezydentem w Waszyngtonie. - Problemem są Amerykanie, w tym przypadku ich sojusznicy. Ale przy przedłużającej się agonii amerykańskich klas politycznych może to stać się zapalnikiem, który wysadza w powietrze stabilny rozwój całej ludzkiej cywilizacji - brawurowo ocenił propagandzista.