Michał Kamiński w szpitalu. Przeszedł operację

Wicemarszałek senatu w szpitalu

Zgodnie z przekazanymi przez Kamińskiego informacjami z powodu pogarszającego się stale samopoczucia trafił on do szpitala. Polityk przyznał, że lekarze zmuszeni byli podłączyć go aż do trzech kroplówek jednocześnie. Wicemarszałek podziękował za profesjonalną obsługę, a także podziękował za wyrazy wsparcia.