Michał Dworczyk zostanie ambasadorem? Wiceszef MSZ: doskonale by się sprawdził

W czwartek szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki przekazał, że szef KPRM, minister Michał Dworczyk poda się do dymisji. Dodał, że to "kwestia godzin lub dni". - Widziałem się z nim wczoraj, chwilę rozmawialiśmy, był w optymistycznym nastroju - stwierdził w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dopytywany przez prowadzącego program, czy Dworczyk ma jakieś plany na przyszłość, odparł "tak". - Ale nie jestem upoważniony, by się nimi dzielić. Myślę, że jeśli będzie chciał, to sam je zdradzi - dodał. Wiceszef MSZ był także pytany o komfort pracy w rządzie, w kontekście sporu między premierem Mateuszem Morawieckim a wicepremierem Jackiem Sasinem. - Tak to bywa w ciałach kolegialnych, że są różne wizje, czasami spory. Te spory są rzeczą naturalną. Nie jest właściwe ich publiczne eskalowanie i omawianie, bo to osłabia całość rządu i całość państwa. Osłabianie w tej sytuacji rządu, który bardzo mocno zaangażował się we wsparcie Ukrainy w pokonanie Rosji, to nie jest właściwy krok, mam nadzieję, że nikt z posłów, czy członków rządu nie będzie takich działań podejmował - stwierdził wiceminister Jabłoński. Dopytywany, czy premier Mateusz Morawiecki będzie szefem rządu do najbliższych wyborów odparł: "Absolutnie". - I to nie tylko do końca tej kadencji, ale następnej, czyli do 2027 roku - dodał. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński był także pytany o to, czy Michał Dworczyk, po ustąpieniu z rządu może trafić do jakiejś placówki dyplomatycznej odparł, że: "nic mu na ten temat nie wiadomo". - Nie rozmawialiśmy o tym - dodał. Przyznał jednak, że "nic nie jest wykluczone". - Jestem absolutnie przekonany, że on by się doskonale sprawdził na wielu placówkach zagranicznych. Natomiast ze mną na pewno takich ustaleń nie robił - zapewnił Paweł Jabłoński.